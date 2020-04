Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Singapore au reușit sa reduca raspandirea coronavirusului. Deși in aceasta țara apar zilnic cazuri noi de imbolnavire, autoritațile au evitat o explozie de cazuri, așa cum s-a intamplat in țari precum Italia și Spania. „Tot ce a facut Singapore vor trebui sa faca și țarile aflate in…

- Noul aparat de testare pentru COVID-19 tip PCR cumparat de Primaria Suceava a fost predat astazi dupa amiaza Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou”, a anunțat primarul Ion Lungu. Aparatul a fost adus din Coreea de Sud de o firma din Iași la prețul de 429.158 de lei. ”Noul aparat va duce…

- Primarul Sucevei Ion Lungu a ținut sa transmita populației un mesaj optimist și sa nu intre in panica explicand in detaliu Ordonanța militara nr.6. Mai mult e a spus ca se va trece la testarea populației Sucevei pentru COVID-19 de indata ce va ajunge aparatul comandat in Coreea de Sud. Ca urmare a emiterii…

- Primaria municipiului Suceava a achiziționat un aparat de testare pentru noul coronavirus, tip PCR care va fi montat la Spitalul Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou”, a anunțat primarul Ion Lungu. Aparatul care va fi adus din Coreea de Sud, va fi livrat intr-o saptamana de o firma din Iași la prețul…

- Teste pentru COVID-19 contractate din Coreea de Sud Ministrul sanatații a anunțat ca miercuri vor sosi în România cele 200.000 de teste pentru COVID-19 contractate din Coreea de Sud. Victor Costache a declarat la un post de televiziune ca autoritațile își propun sa intensifice…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca vor sosi, miercuri, in Romania cele 200.000 de teste pentru COVID-19 contractate din Coreea de Sud. ‘COVID-19 este in primul rand un challenge logistic: consuma resursa umana, masti, combinezoane, medicamente, kituri de testare. Una dintre prioritatile…

- Coreea de Sud e a doua țara, dupa China, care reușește sa reduca numarul noilor pacienți infectați, adica sa aplatizeze curba clasica de contaminare, potrivit NY Times. China și Corea de Sud sunt foarte diferite ca sisteme politice-culturale, insa au aplicat seturi relativ similare de acțiuni pentru…