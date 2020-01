Stiri pe aceeasi tema

- Slatinenii care au vrut sa treaca in noul an alaturi de rude și prieteni in mijlocul orașului au venit in cel mai nou parc al Slatinei, unde s-a mutat in acest an centrul distracției. Pe scena in aer liber amplasata la intrarea in Parcul Tineretului din Slatina au urcat, pe rand, trupa slatineana Alutus,…

- Un cunoscut interpret din Gagauzia, Valentin Ormanji, a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Informatia a fost confirmata pentru postul nostru de televiziunie de seful interimar al Directiei de Politie din Autonomia Gagauza, Oleg Cebotari.

- Luni, la ora 11.00, politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza municipiului. La fata locului s-a constatat ca un varstnic de 81 de ani, care a condus un autoturism pe strada Olteniei din municipiu, in momentul in care a ajuns la intersectie cu bulevardul…

- Circa 350 de milioane de oameni, in lume, sufera de depresie, potrivit datelor publicate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, femeile fiind afectate intr-un numar mai mare decat barbatii.Cercetatorii din cadrul Universitatii de Medicina Harvard au descoperit, in 2012, faptul ca qigong-ul medical ...

- Executivul a alocat, joi, prin rectificare bugetara, 766,6 milioane de lei pentru medicamente, anunța ministrul Finanțelor Florin Cițu. Totodata, Guvernul a alocat inca 460 milioane pentru achitarea diferențelor salariale, suma restanta pentru 2018 și 2019, anunța MEDIAFAX.Citește și: Catalin…

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania cere Guvernului soluții pentru pacienții cronici care vor ramane fara tratament de vineri, intrucat 71 de medicamente vor disparea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nu va ajung banii și nici nu se contureaza perspectiva schimbarii locului de munca, nu exista șansa deschiderii unei afaceri proprii? Sunt, in schimb, o serie de ritualuri care, spun cei care le-au efectuat, ofera un fel de ajutor magic.

- Unele alimente pe care mulți romani le includ in categoria celor „sanatoase” ascund, de fapt, mari pericole pentru organism. Unele substanțe ascunse sub denumiri de neințeles fac parte din familia cretei sau sunt obținute din marmura. Acestea, dar și altele, pot avea efecte nedorite asupra organismului.…