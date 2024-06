Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul din Orientul Mijlociu risca sa escaladeze. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri ca Israelul este „pregatit pentru o operatiune foarte intensa” la frontiera sa de nord cu Libanul, unde au loc zilnic schimburi de focuri intre armata israeliana si miscarea libaneza Hezbollah,…

- Un mort si cinci raniti dupa atacuri cu rachete asupra nordului Israelului, anunța Rador Radio Romania.Armata israeliana a anuntat ca rachete lansate de gruparea Hezbollah din Liban au ucis un civil si au ranit cinci soldati in nordul Israelului.

- Astazi, intr-o mișcare ferma impotriva unei infracțiuni desprinse din cele mai intunecate unghere ale evului mediu, Agenția Naționala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) lanseaza noua Strategie Naționala Impotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2024-2028. Cu un istoric de 19 ani de activitate…

- Regimul actual de sancțiuni ar putea fi extins și la aliații Teheranului din Orientul Mijlociu, respectiv la Hezbollah din Liban sau la rebelii huthis din Yemen, dupa recentul atac masiv iranian contra Israelului, a declarat Josep Borrell, șeful diplomației Uniunii Europene. Anunțul a fost facut marți,…

- VIDEO In plin razboi cu Iranul, Israelul a ucis un comandat de top din gruparea Hezbollah: atac fulger cu droneTensiunea escaladeaza in Israel! Armata israeliana și gruparea Hezbollah din Liban au avut un schimb de focuri marți, grupul lansand doua drone de atac in nordul Israelului, in timp ce un comandant…

- SUA se așteapta la un atac iranian asupra Israelului și se intreaba mai degraba “cand” decat “daca”. Nu este inca clar daca acesta va fi inceputul unui nou razboi in Orientul Mijlociu. Prețul petrolului a continuat sa creasca in acest context. Atacurile majore cu rachete sau drone asupra Israelului…

- Razboi in Ucraina, ziua 775. Soldații ucraineni acuza atacuri cu gaze efectuate "aproape zilnic" de ruși pe linia frontului, in timp ce trupele Moscovei incearca sa-i disloce de pe pozițiile defensive, relateaza presa internaționala.

- Israelul este acuzat de Iran ca ar fi orchestrat un atac fatal asupra consulatului iranian din capitala Siriei, Damasc. Gardienii Revoluției iraniene susțin ca șapte ofițeri au fost uciși in urma unui atac israelian asupra cladirii consulatului iranian din capitala Siriei. Printre cei decedați se numara…