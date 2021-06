Metoda „ziarul”. Cum se fură portofele și telefoane pe litoral Circula o noua practica de inșelaciune. Metoda „ziarul” este folosita de hoții de pe litoral care pandesc telefoanele și portofelele turiștilor. Poliția recomanda turiștilor sa aiba mare grija la obiectele personale. In momentul in care o persoana se afla la un bar, la o terasa sau pe plaja și iși ține pe masa portofelul sau telefonul mobil, vine un fals vanzator ambulant care ofera spre vanzare diferite obiecte sau o persoana care cere o anumita informație. In timpul discuției, hoțul pune un ziar peste telefonul sau portofelul victimei și pleaca cu el, la finalul discuției, conform Digi24. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

