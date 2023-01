Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry spune, in ultimul sau interviu televizat acordat pentru a-si promova cartea autobiografica "Spare", ca "nu poate iesi niciodata" din familia regala, dar nu crede ca va fi vreodata posibil ca el si ducesa de Sussex sa se intoarca in Marea Britanie ca membri activi ai familiei regale,…

Acesta va fi principalul punct pe agenda reuniunii ministrilor justitiei din mai multe tari, care se vor intalni in Marea Britanie in luna martie, informeaza PA Media/dpa. Vicepremierul si ministrul justitiei Dominic Raab va gazdui intalnirea la Lancaster House din Londra, alaturi de omologul sau…

Statele Unite ia in considerare efectuarea de teste din apa reziduala din avioanele pe rute internationale pentru a detecte eventuale variante emergente de COVID-19, in timp ce numarul infectarilor creste in China. Experti in sanatate din Marea Britanie estimeaza ca in prezent 9.000 de persoane mor…

India, China, membrii OPEC+ și mai multe țari se vor retrage din Fondul Monetar Internațional (FMI) in 2023. O astfel de ipoteza este cuprinsa in previziunile neoficiale din cadrul documentului „Predicții șocante" pentru 2023, publicat marți de banca daneza Saxo Bank.

Șeful federației ucrainene de fotbal, care a facut parte din corpul disciplinar al Fifa pana in 2020, a fost acuzat de frauda și spalare de bani in legatura cu construcția unei fabrici de gazon artificial, informeaza The Guardian.

Se pare ca una dintre cele mai mari forțe de poliție din Marea Britanie a arestat o femeie de 93 de ani care nu a comis nicio crima pentru ca era „ultima ei dorința", noteaza The Guardian.

Raiduri aeriene turce au avut loc in mai multe orase din nordul Siriei, inclusiv orasul Kobane, sambata seara, au declarat fortele conduse de kurzi si un grup de monitorizare din Marea Britanie, conform The Guardian.

Gavin Williamson a demisionat din funcția de ministru dupa ce au aparut mesaje in care ii reproșa fostului șef al Partidului Conservator ca nu s-a asigurat ca a fost invitat la funeraliile reginei, transmite The Guardian.