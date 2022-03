Stiri pe aceeasi tema

- Rusii anti-razboi sunt intimidati si amenintati de catre sustinatorii „misiunii speciale” a lui Putin in Ucraina. Ei sunt vazuti ca tradatori de tara, iar presedintele isi ranforseaza politica de auto-curatare a poporului.

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Orasul ucrainean Zaporojie - crutat in mare parte de ofensiva rusa si care este refugiul ucrainenilor care fug din orasul asediat Mariupol, a fost vizat miercuri de atacuri vizand una dintre gari, anunta autoritatile locale, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Orice este o ținta pentru soldații lui Putin: spitale, maternitați, școli, gradinițe. Urmele razboiului se vad peste tot. Ce impresioneaza este forța celor care au ramas sa lupte pentru Ucraina. Urmariți un reportaj BBC. Atenție! Imaginile care urmeaza va pot afecta emoțional.

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Rusii au continuat atacurile asupra localitatilor ucrainene, in ciuda discutiilor despre un armistitiu temporar pentru evacuarile civilor. In timp ce in unele zone oamenii reuseau sa urce in autocarele care sa-i duca departe de

- In contextul noilor negocieri dintre Rusia și Ucraina așteptate sa aiba loc astazi, ministrul rus de externe spune ca daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv.Razboiul de la granița cu Romania evolueaza de la ora la ora. Rușii susțin ca…

- Vladimir (45 de ani) si Vitali Klitschko (50 de ani), doi dintre cei mai cunoscuți sportivi ucraineni, sunt gata sa puna mana pe arme și sa se implice in conflictul armat dintre Ucraina și Rusia. Vitali e primarul capitalei Kiev. Inconjurata de Rusia din toate parțile, Ucraina e nevoita sa apeleze inclusiv…

- O petitie a fost lansata in Rusia pentru a cere Kremlinului sa nu declanseze razboiul in Ucraina. Printre semnatari figureaza celebritati locale, cum ar fi cantaretul Andrei Makarevici si actrita Lia Ahedjakova.