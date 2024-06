Metoda radarului „pitit” nu a dispărut. Iată cum vă pândește de după gard poliția rutieră! Clujeni sunt revoltați dupa ce au aparut imagini pe un grup dedicat șoferilor cu polițiștii care stau la panda cu radarul „pistol” dupa gardul unei case. O postare cu o fotografie care a starnit atat haz, cat si revolta, a fost publicata pe grupul de Facebook Info Trafic Cluj-Napoca . In imagine pot fi vazuti 4 politisti clujeni de la Rutiera care s-au ascuns dupa un gard din Observator cu radarul si asteapta sa aplice amenzi vitezomanilor. Scena pare desprinsa parca din filmele de comedie, dar a reușit sa revolte conducatorii auto care sperau ca vremea „panditului” cub radarul a trecut. Comentariile… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in a cincea zi dupa alegerile locale, iar primarul Sectorului 1, Clotilde Armand , cere in continuare renumarare si lanseaza acuzații. „Am facut plangere penala impotriva membrilor Biroului Electoral Sector 1 pentru abuz in serviciu și falsificare a documentelor și evidențelor electorale. Avem…

- Tanarul cantareț de manele Babasha a fost ales de Chris Martin sa urce pe scena la primul concert Coldplay de la București, din seara de 12 iunie, dar publicul a huiduit puternic momentul. Chiar daca solistul trupei britanice a vorbit la superlativ despre Babasha și chiar la acompaniat la pian, spectatorii,…

- Elevii vor face lecții de Educație rutiera in școli Romania se afla in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cele mai multe accidente rutiere soldate cu morți și raniți grav. In multe cazuri vinovați de tragedii sunt și pietonii și tocmai de aceea Ministerul Educației a lansat cateva ghiduri pe baza…

- O polițista i-a pulverizat spray lacrimogen in fața colegului ei, in timp ce agentul se chinuia sa rețina un barbat care agresase trei copii, relateaza Ziua de Cluj. Scena a fost filmata de un martor, iar imaginile au fost postate pe internet.Cei doi polițiști clujeni incercau sa rețina un barbat banuit…

- Trei cetațeni ucraineni, care au trecut Munții Maramureșului in Romania, au cerut ajutor pentru a fi salvați. Din cauza frigului și a ninsorii, doi dintre ei nu au mai putut cobori, fiind in stare de hipotermie. Alarma a dat-o cel de-al treilea, care a reușit sa se refugieze la o stana, in zona Varfului…

- Intr-un moment de confuzie și delir, Catalin Cirstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a facut o declarație șocanta pe Facebook in aceasta seara. Acesta a afirmat ca primarul Toma de la Buzau i-a invațat o metoda cunoscuta drept „Maradona”, dar ulterior a fost…

- Fragmentele sunt in prezent analizate de specialiști, precizat spus polițistul de frontiera. Autoritațile din Republica Moldova nu au pentru moment informații despre ziua in care drona s-a prabușit.Fragmentele ei au fost gasita in jurul orei 14.15. iar autoritațile „au venit imediat la fața locului”,…

- Pe baza unui videoclip inregistrat de un sarb care locuiește la Viena, cautarea a doua femei din Romania și a unei fetițe de 2 ani care a disparut din Bor, Serbia, Danka Ilic, a avut loc zile intregi in toata Austria. Dar misterul, scrie publicația austriaca Kosmo, a fost rezolvat: femeile din videoclip…