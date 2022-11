Metoda PSD prin care USR a dat 1 milion de lei pentru presă și propagandă (documente) Daca s-ar organiza un campionat de ipocrizie, USR ar putea lupta de la egal la egal cu marii rivali politici. Pentru ca, in timp ce critica practicile PSD sau PNL , liderii Uniunii Salvați Romania fac exact același lucru, cu aceeași firma cu care au lucrat social – democrații. Mai mult, neaga tot, invoca transparența și dispar, cand li se cer lamuriri. Așa s-a intamplat in cazul unui milion de lei dat pentru „presa și propaganda”, pe care am incercat sa il lamurim. Spre deosebire de anul trecut, cand bugetul dedicat de USR „presei și propagandei” a fost de aproximativ un sfert de milion de lei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

