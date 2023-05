Metoda prin care un bărbat a furat o brățară de aur dintr-un magazin de bijuterii din Sebeș. Acțiunea, filmată de camerele video Metoda prin care un barbat a furat o brațara de aur dintr-un magazin de bijuterii din Sebeș. Acțiunea, filmata de camerele video Modul in care un barbat a furat o brațara de aur, de pe vitrina unui magazin de bijuterii din Sebeș, este descris de magistrații Judecatoriei din oraș, care l-au condamnat recent pe acesta pentru furt. Deși credea ca nu a fost vazut de nimeni, metoda folosita de hoț, a fost filmata de camera de supraveghere […] Citește Metoda prin care un barbat a furat o brațara de aur dintr-un magazin de bijuterii din Sebeș. Acțiunea, filmata de camerele video in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

