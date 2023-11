Metoda prin care Guvernul vrea să reducă evaziunea. Nu e originală, fiind testată deja de greci Pentru ca sunt incapabile sa-i prinda pe evazioniști, autoritațile statului ii vor recompensa pe romanii care ii dau in vileag pe cei care eludeaza taxele și impozitele. Grecia deja a implementat metode de recompensare pentru cei care ii dau in vileag pe evazioniști. Insa in Romania, aceasta decizie ar putea sa nu aiba succes deloc, prin prisma faptului ca in țara noastra, turnatorii, de toate felurile, nu sunt deloc bine vazuți. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a susținut ca „cei care ii denunța pe evazioniștii fiscali ar putea sa primeasca 1% din valoarea fraudei”. „Ne gandim sa fie un procent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a sustinut, marti, la Alba Iulia, ca prin implementarea unor noi masuri fiscale, cum ar fi limitarea si plafonarea cheltuielilor in sectorul public, se vor economisi pana la sfarsitul anului 8 miliarde de lei, iar astfel Romania nu risca blocarea fondurilor europene,…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat ca prin „atacul ipocrit” la Curtea Constitutionala (CCR) a proiectului de lege privind masurile fiscal-bugetare asumat de Guvern in Parlament, statul a pierdut sume in jur de 1 miliard de lei, bani din „reorganizare si din combaterea evaziunii”.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat miercuri, 4 octombrie, ca reforma jocurilor de noroc este obligatorie și ca este nevoie de un regim juridic mai serios. „Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, la Antena 3, ca Guvernul ar putea sa fie obligat sa ia noi masuri de reducere a cheltuielilor publice, suplimentar fața de pachetul fiscal, pentru ca daca prevederile legii pentru care s-a angajat raspunderea in Parlament nu se aplica pana la 1 ianuarie…

- Marcel Boloș anunța prima rectificare de anul acesta, ce ar trebui sa aduca si majorarea deficitului bugetar de la tinta de 4,4%, pe care a fost construit bugetul pe 2023. Ministerul Finantelor a pregatit un proiect de ordonanta care prevede posibilitatea de a prelua la Fondul de rezerva al Guvernului…

- Marcel Ciolacu a precizat despre amendamentul care a creat discordie in coaliție ca „niciodata eu sau domnul Nicolae Ciuca, nu am vorbit de vreun amendament la Pilonul II de pensii „. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca niciodata in coalitie nu au fost discutii despre vreun amendament la Pilonul…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat marți ca pachetul de masuri fiscale prezentat public de Guvern afecteaza electoratul liberal. El a aratat ca ministrul de Finante, Marcel Bolos este de buna credinta dar a fost lasat de Ciolacu in fata tocmai pentru a deconta, el si PNL, parte din masuri. ntrebarea…

- De la 1 octombrie, ar urma sa intre in vigoare noul pachet de masuri fiscale pregatit de Guvern. Mai inainte, insa, premierul va trebui sa se prezinte la Parlament pentru a-și asuma raspunderea. Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat, luni, seara, colegilor sai din PSD forma finala a pachetului de…