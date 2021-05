Metoda prin care fanii lui Dinamo vor să motiveze echipa Suporterii-actionari ai clubului FC Dinamo au gasit o metoda pentru a motiva echipa și a o scoate din impas. Jucatorilor li se pregatește ceva special daca o vor învinge, duminica, pe Viitorul.



Doar Dinamo București a anunțat ca ofera o prima de 15.000 de euro oferita jucatorilor în cazul în care aceștia vor reuși sa o învinga pe Viitorul, duminica, în etapa a cincea din play-out-ul Ligii 1.



Mesajul lui DDB



&"15.000 € prima pentru meciul cu Viitorul. Luați-ne banii, baieți!Dinamo a batut-o pe Voluntari și ne-a oferit astfel doua zile de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

