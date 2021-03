„Metoda pizza” prin care o femeie s-a salvat din mâinile unui agresor O femeie s-a salvat printr-o metoda inedita din mainile unui barbat care o agresa. Victima a sunat la 112 și a comandat o pizza. Incidentul s-a petrecut in Milano, Italia. Un barbat din Maroc in varsta de 25 de ani a fost arestat pentru ca ar fi agresat-o pe fosta sa partenera. Cei doi s-au desparțit la sfarsitul lunii ianuarie 2021. Femeia in varsta de 33 de ani a acceptat sa se intalneasca week-end-ul trecut cu fostul sau partener. Intalnirea s-a lasat insa cu violențe din partea barbatului. De teama de a striga dupa ajutor, femeia a gasit o metoda inedita prin care sa salveze. A sunat la 112… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

