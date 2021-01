Stiri pe aceeasi tema

- Premierul suedez Stefan Lofven a tinut prima pagina a ziarelor marti dupa o vizita recenta la un centru comercial, in pofida apelului guvernului sau ca suedezii sa se abtina sa viziteze astfel de locuri in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Cotidianul Stockholm…

- Suedia nu si-a schimbat strategia in fata pandemiei de COVID-19, in pofida inaspririi recomandarilor si a restrictiilor ca urmare a cresterii numarului de cazuri de coronavirus, a declarat marti premierul suedez Stefan Lofven, relateaza AFP. "Pot sa inteleg pe cineva care este tentat sa intrebe:…

- Serviciile de reanimare sunt sub tensiune, iar spitalele din Stockhom au solicitat suplimentarea personalului sanitar calificat.”Autoritatea de sanatate publica a pregatit trei scenarii in aceasta vara. Ne-am pregatit pentru cel mai rau, insa s-a dovedit ca este de doua ori mai rau decat temerea initiala”,…

- Situația din Suedia privind pandemia de COVID-19 nu se imbunatațește, iar autoritațile se vad obligate sa stabileasca interdicții, ce ar putea fi impuse in urmatoarele luni. Desi autoritatile si-au inasprit pozitia in ultimele saptamani, Suedia si strategia sa atipica impotriva coronavirusului sunt…

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate online, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven. Masura a fost luata in contextul agravarii epidemiei de coronavirus in aceasta țara care in primul val al pandemiei a preferat sa adopte o strategie mai relaxata in privința…

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters. "Am luat aceasta decizie pentru…

- Premierul suedez Stefan Lofven a anunțat, joi, ca liceele din aceasta țara vor fi inchise vreme de o luna, iar cursurile vor fi predate la distanța, decizia fiind luata din cauza cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza Agerpres.„Am luataceasta…

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters.