Metoda „maskirovka”. Ucrainenii i-au bătut pe ruși cu propriile arme: I-au făcut să bombardeze cu rachete scumpe niște machete de lemn Ucraina a desfașurat o flota de sisteme HIMARS false pentru a pacali forțele rusești sa iroseasca rachete scumpe cu raza lunga de acțiune pe ținte inutile. Momelile sunt facute din lemn, dar arata ca niște sisteme avansate de lansatoare de rachete furnizate de SUA atunci cand sunt reperate de dronele rusești, potrivit cotidianului american Washington Post, care citeaza inalți oficiali americani și ucraineni. Momelile ucrainene sunt realizate din lemn, dar nu pot fi diferențiate de o baterie de artilerie prin lentilele dronelor rusești, care transmit locațiile lor catre navele care lanseaza rachete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

