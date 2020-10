Stiri pe aceeasi tema

- Un barman italian reușește sa pacaleasca restricțiile impuse localurilor. Barbatul iși inchide barul la miezul nopții, așa cum prevad regulile, și il redeschide dupa 15 minute, intrucat nu sunt prevazute ore de deschidere in setul de masuri, scrie Mediafax.Povestea barmanului a devenit virala…

- Ziarul Unirea Metoda ingenioasa a unui barman italian de a pacali restricțiile impuse de pandemie. Povestea lui a devenit virala Un proprietar de Bar din Italia reușește sa pacaleasca restricțiile impuse localurilor. Omul iși inchide barul la miezul nopții, dupa cum prevad regulile, și il redeschide…

- Proprietarul unui restaurant italian, deschis non-stop inainte de pandemie, a gasit o scapare in normele legale in curs in aceasta perioada, care prevad ca toate localurile publice se inchid la miezul nopții, astfel ca funcționeaza aproape ca și inainte. Mai exact, omul a descoperit ca in normele respective…

- Un barman italian reușește sa pacaleasca restricțiile impuse localurilor. Barbatul iși inchide barul la miezul nopții, așa cum prevad regulile, și il redeschide dupa 15 minute, intrucat nu sunt prevazute ore de deschidere in setul de masuri.

- Un barman italian reușește sa pacaleasca restricțiile impuse localurilor. Barbatul iși inchide barul la miezul nopții, așa cum prevad regulile, și il redeschide dupa 15 minute, intrucat nu sunt prevazute ore de deschidere in setul de masuri.

- Tribunalul administrativ de la Berlin, sesizat de localuri, a anulat vineri obligatia impusa barurilor si restuarantelor din capitala Germaniei de a inchide zilnic intre orele locale 23.00 si 6.00, in vederea unei indiguiri a pandemiei de COVID-19, relateaza AFP.

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a anuntat luni ridicarea restrictiilor dispuse la Auckland pentru a combate al doilea val epidemiologic, afirmand ca tara sa „a invins din nou virusul”, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Poliția a folosit megafoane pentru a le cere insistent sa pastreze distanța de protecție personala și apoi a anunțat ca a fost depusa plangere impotriva organizatorilor, pentru nerespectarea regulilor de igiena.