- Un barbat din Blaj a gasit o metoda inedita pentru a fura bautura si alte bunuri din magazine. In cateva zile, G. Petru Daniel a furat din doua magazine din oras, doua sticle de whiskey si patru masini de gaurit.

- Barbat din Blaj, posesorul unui mandat european de ARESTARE emis de autoritatile belgiene, REȚINUT de polițiști Un barbat de 31 de ani, din Blaj, cautat de autoritațile din Belgia pentru constituirea unui grup infracțional organizat și inșelaciune, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul…

Un barbat de 31 de ani, din Blaj, cautat de autoritațile din Belgia pentru constituirea unui grup infracțional organizat și inșelaciune, a fost depistat de politistii din Alba, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internaționala al Politiei Romane.

- Un barbat și o tanara dintr-un sat din Alba sunt cercetați de polițiști dupa ce ar fi furat diverse bunuri dintr-un magazin comercial din municipiul reședința. Aceștia au ascuns produsele intr-un compartiment, sub șezutul scaunului cu rotile in care se afla barbatul. Polițiștii au fost sesizați, la…

- Trei tineri din județul Mureș, banuiți de furt și complicitate la furt au fost reținuți de polițiștii din Blaj. Doi dintre ei ar fi furat catalizatoarele unor autoturisme, la comanda celui de-al treilea. In dosar au fost efectuate doua percheziții domiciliare, au transmis reprezentanții IPJ Alba. La…

- Astazi, 29 ianuarie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 52 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 6 au fost atribuite orașului Ocna Mureș și 1 comunei Farau. Localitațile din care provin cele 52 cazuri de COVID-19…

- Doi șoferi din Blaj și Mihalț sunt cercetați de polițiști dupa ce au fost depistați in timp ce conduceau autoturisme, fiind sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 16 ianuarie 2021, polițiștii din Blaj, in timp ce acționau pe raza localitații Cistei, l-au depistat pe un barbat de 48…