- Nr. 110.566 din 25 august 2022 BULETIN DE PRESA 25.08.2022 ACTIUNI ALE POLITIEI IESENE PENTRU SIGURANTA CETATENILORIn ziua de 24 august a.c., politistii ieseni au intervenit la peste 140 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Au fost aplicate peste 350 de sanctiuni contraventionale, iar in urma…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 01.45, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Adjud au depistat in flagrant 3 barbați cu varste de 24 ani, 20 ani, respectiv 21 ani, toți domiciliați in comuna Caiuți, județul Bacau, care au sustras o porțiune de aproximativ 250 metri de cablu, (cablu aerian care…

- In weekend-ul care tocmai s-a incheiat, polițiștii cu atribuții rutiere din Groși, Seini, Șomcuta Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Suciu de Sus, Sighetu Marmației, impreuna cu polițiștii Serviciului Rutier, Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciului de Ordine Publica și reprezentanți…

- Polițiștii de frontiera din Arad au descoperit luni ascunși in doua TIR-uri care transportau piese metalice și role de aluminiu 53 de cetațeni straini care incercau sa ajunga fraudulos in țari din vestul Europei.

- Trei tineri din Bacau, reținuți de polițiștii din Alba, dupa ce ar fi furat patru catalizatoare și o baterie auto Trei tineri din Bacau, reținuți de polițiștii din Alba, dupa ce ar fi furat patru catalizatoare și o baterie auto La data de 16 iulie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul…

- Nu toți romanii care pleaca sa munceasca in Italia se ocupa cu menajul sau agricultura. Exista numeroase grupari de infractori renumite pentru furtul din bancomate. Recent, doi conaționali au bagat spaima in italieni prin metoda jenanta folosita pentru a sustrage bani din ATM. Cazul face inconjurul…

- Un fenomen vechi de mii de ani este de actualitate și azi. Metoda "ghicitului" face victime și printre suceveni, iar evenimentele religioase, culturale și artistice planificate in contextul celebrarii Zilelor Sucevei sunt un teren extrem de prielnic pentru escroci. Polițiștii au atras ...

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 27 percheziții domiciliare in judetele Prahova, Dambovita si Braila și in municipiile Bacau, Piatra Neamț și Roman, precum si in 10 penitenciare, in vederea destructurarii unor grupari infracționale,…