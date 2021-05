Stiri pe aceeasi tema

- Patronii de restaurante se vor transforma in cerșetori. Asta dupa ce au ridicat problema numarului mare de cersetori de pe strada Republicii din Brasov, intr-o discutie cu prefectul Brasovului, Catalin Vasii. Administratorii restaurantelor si barurilor din Centrul Vechi al orasului vor organiza si un…

- Patronii de restaurante din Brașov se vor transforma in cerșetori. Eveniment de tip flashmob pentru descurajarea cerșetoriei. Reprezentantii restaurantelor si barurilor din Centrul Vechi al Brașovului vor organiza un eveniment de tip flashmob pentru descurajarea cerșetoriei. Pentru a atrage atentia…

- Primarul municipiului, Calin Bibart, a prezentat, vineri, cum arata bufnitele false ce vor fi puse in copaci, declarand ca metoda a dat roade in alte locuri din lume.“Experimentam ”metoda bufnita” ca sa scapam de ciori. Incercam metode de alungare a acestora cu ajutorul bufnitelor simulate, bufnita…

- Avem focarul de gripa aviara confirmat la exploatația de pasari din localitatea Ungheni, din județul Mureș. De atunci, inclusiv in județul Maramureș au fost luate mai multe masuri. La propunerea Autoritații Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), in cadrul Centrului Național…

- Primaria municipiului Ploiești a anunțat ca incepand de, joi, incidenta cazurilor de Covid va fi anuntata prin steaguri colorate arborate in fata primariei orasului. Autoritațile au anunțat pe pagina de Facebook ca au luat aceasta decizie pentru o informare cat mai vizibila a oamenilor.Autoritațile…

- Autoritațile spera ca prin aceasta campanie sa se vaccineze cat mai mulți romani din zonele rurale.Dan Lungu a subliniat ca cei din mediul rural, mai ales varstnicii, ajung mai greu la centrele de vaccinare și a indemnat toate autoritațile locale sa se implice mai mult pentru imunizarea acestora.”Campania…

- Au trecut peste 4 luni de cand am venit la CSTA București. Cu emoții am pașit in curtea mare a clubului de pe malul lacului Baneasa, scrie pe pagina de socializare sefa clubului sportiv, Victoria Friedmansky. 'Aparent un club parasit ...așa mi-a facut inițial impresia. Ulterior am descoperit aici un…

- Bucureștenii au ieșit in numar mare in oraș sambata. Oamenii au vrut sa profite inaintea inchiderii restaurantelor, mai ales ca ninsoarea ii ține departe de terase. Patronii se plang ca și așa nu reușeau sa se ajunga cu cheltuielile. Pentru mulți, noile restricții ar putea insemna faliment. Pe langa…