- Doi barbați din Dej – tata și fiu – au ”inventat” un dispozitiv prin care atat ei, cat și vecinii lor din bloc pot sa iși dezinfecteze hainele atunci cand se intorc acasa. ”Dezinfectorul cu cloramina” este un sistem prin care locatarii unei scari de bloc de pe strada 1 Mai din Dej pot sa iși dezinfecteze…

- Fanii romani ai fotbalului probabil ca iși amintesc de la Mondialul din 1998 frizurile blonde ale ”tricolorilor” din meciul cu Tunisia, victoriile cu Anglia (2-1) și Columbia (1-0), infrangerea cu Croația (0-1) sau finala dintre Brazilia și Franța, atunci cand marele Ronaldo a fost de nerecunoscut,…

- Clubul de baschet din Germania, Mitteldeutscher BC, a pornit o campanie inedita pentru a strange 85.000 de euro, necesari pentru supraviețuire. Unii vand bilete virtuale. Alții, carnații virtuali. Clubul de baschet MBC din Weisenfels, landul Sachsen-Anhalt, a gasit o alta metoda de a strange cei 85.000…

- Metoda inedita folosita intr-un supermarket din Danemarca, pentru a combate consumul peste masura. Aceasta a fost aplicata pentru dezinfectantul de maini, care costa, in mod normal, 5,73 $, dar, in cazul in care vrei sa iei doua, acesta va costa de aproape 100 de ori mai mult, adica 143 $. Masura vine…

- Initiativa intitulata #WorldCupAtHome va aduce cel putin 30 de meciuri memorabile in casele utilizatorilor incepand de sambata, 21 martie. Acestea vor putea fi vizionate pe FIFA.com si pe YouTube FIFA TV. Redifuzarile vor fi insotite si de postari interactive pe retelele de socializare. Fanii vor putea…

- Restaurantele și alte localuri publice pot continua sa serveasca clienții in sistem TAKE AWAY sau DRIVE-IN. Direcția Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Argeș precizeaza: In conformitate cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne se suspenda activitatea de servire si consum a produselor…

- Patru jucatori si un angajat ai gruparii Pianese, din Serie C, au fost infectati cu coronavirus, astfel ca toata echipa se afla acum in carantina, relateaza News.roPrimul caz fusese semnalat in urma cu cateva zile, atunci fiind vorba de un jucator.Cel mai recent caz, tot al unui fotbalist, a fost anuntat…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa, duminica, de la ora 15.30, partida contra formației Gloria Buzau, din etapa a 16-a din Liga Florilor . In cadrul unei conferințe de presa susținute astazi, jucatoarele Ana-Maria Savu și Adina Cace, impreuna cu „secundul” Costin Dumitrescu au prefațat…