- Cercetatorii si analistii universitatii americane au anuntat ca, in total, de la inceputul pandemiei, mai mult de 1,01 milioane de oameni au fost declarati vindecati. Bilantul deceselor a depasit 233.300. Cele mai afectate tari sunt Statele Unite, cu mai mult de 1,06 milioane de cazuri, Spania, cu peste…

- Febra, tuse, dificultați de respirație. Sau greața și dureri de stomac. Ori pierderea gustului și mirosului. Simptomele de COVID-19 sunt atat de variate și de atat de variat prezentate de persoanele care se infecteaza cu noul coronavirus, incat cercetatorii au vrut sa afle ce anume determina reacția…

- Pierderea simțurilor mirosului și gustului pare a fi cea mai buna metoda de a diagnostica COVID-19, potrivit datelor colectate cu ajutorul unei aplicații ce urmarește simptomele, dezvoltata de oamenii de știința din Marea Britanie și SUA pentru a ajuta la monitorizarea pandemiei,

- Pierderea simtului mirosului si a gustului ar putea fi simptomul prin care o persoana poate identifica prezenta coronavirusului, a informat agentia Reuters, pe baza analizei datelor obtinute prin intermediul unei aplicatii dezvoltate de oamenii de stiinta britanici .Aproape 60% dintre pacienții care…

- Simptomele covid-19 - oboseala, febra, tuse, dureri de cap, pierderea mirosului si, mai putin frecvent, pneumopatii - sunt benigne, insa variaza de la un pacient la altul si par caracteristice noului coronavirus, pe care sistemul nostru imunitar nu-l cunoaste, relateaza AFP.

- Orice persoana care se confrunta cu o pierdere brusca a mirosului ar putea fi un „purtator ascuns" al coronavirusului, chiar daca nu manifesta alte simptome, potrivit unor specialiști ORL de renume din Marea Britanie. O pierdere brusca a mirosului – totala (anosmie) sau parțiala (hiposmie) – ar putea…

- Primul pas in infrangerea unui inamic este ințelegerea modului in care acesta acționeaza, de aceea oamenii de știința spun ca este foarte important sa se observe modul in care organismul se lupta, mai ales ca este un virus nou, noteaza ABC Australia. Un grup de oameni de știința din Australia a descoperit…

- Intr-un raport comandat de agenția de sanatate Public Health England (PHE), cercetatorii de la King’s College London au fost de parere ca aceste convingeri greșita ca țigarile electronice sunt mai nocive decat fumatul au caștigat teren rapid in urma miilor de cazuri raportate de probleme pulmonare…