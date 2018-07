Stiri pe aceeasi tema

- ”Din masinile existente pe internet la vanzare in luna iunie, aproximativ 15% din anunturi sunt de la dealerii auto, in timp ce restul de 85% se impart intre samsari (circa 55%) si romanii care isi vand masina personala (circa 30%)”, arata datele InspectorAuto.ro citate de News.ro .. In Germania,…

- Cinci societati de asigurare controlau, la finalul lunii martie, 59,51% din piata asigurarilor, iar Allianz-Tiriac a devenit liderul pietei, detronand City Insurance, potrivit raportului de piata publicat luni de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul anului trecut, cele mai importante…

- Autoritatea de Supraveghere din Moldova, similarul Autoritații de Supraveghere Financiara din Romania (ASF), intenționeaza sa introduca un set de norme care vor lovi puternic piața intermediarilor din asigurari. Pe un model care a fost aproape de implementare și in Romania, autoritațile de la Chișinau…

- Românii care vor o mașina la mâna a doua din Germania trebuie sa fie atenți la actele pe care le primesc, ca nu cumva pe talon sa fie aplicata o ștampila pentru „casare/dezmembrari“ (Verwertungsnachweis lag vor), atenționeaza Mihai Cune, fondator al portalului InspectorAuto.ro.…

- Industria fondurilor de investitii din Romania concentreaza peste 10 miliarde de euro, dar nu are inca un cadru legal, adaptat la momentul actual. Actualele fonduri de investitii functioneaza in baza Regulamentului 15/2004, adoptat de fosta autoritate de reglementare a pietei de capital -…

- Pensiile obligatorii administrate privat (Pilonul II) sunt esentiale pentru ca angajatii de astazi sa-si poata mentine un nivel de trai satisfacator la sfarsitul vietii active, iar reforma Pilonului II nu poate fi justificata de evolutiile datoriei publice sau ale deficitului, este de parere Consiliul…