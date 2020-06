Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul sârb va avea în continuare rolul de coordonator al echipelor de juniori și seniori de la U-BT Cluj. Vujosevic va conduce întregul staff în care Mihai Silvașan va avea rolul de antrenor principal, la fel ca în stagiunea anterioara. Dusko Vujosevic…

- In fiecare luna planuiesti sa iti reduci factura de energie electrica si totusi, cand primesti factura, nimic nu se schimba. De ce se intampla asta? Ei bine, eficienta energetica depinde de mai multi factori. In primul rand, pentru a reduce consumul de energie si factura de energie electrica, primul…

- Dinamo București a anunțat ieri ca a semnat un contract pe doi ani cu internaționalul Valentin Ghionea, care revine la echipa din Ștefan cel Mare dupa 13 ani Dupa ce Federația Europeana de Handbal a anulat confruntarea din optimile de finala ale Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain, pentru Dinamo…

- E greu sa alegi cadourile potrivite cand vine vorba despre adulți. Totuși, unul dintre cadourile la moda sunt trotinetele electrice. Acestea se adreseaza atat barbaților, cat și femeilor. Care sunt avantajele unui astfel de cadou?

- Ministrul Economiei, la Stirile PRO TV: Tarifele pentru gaze si electricitate vor scadea din vara Tarifele pentru gaze naturale si energie electrica vor scadea din aceasta vara, a declarat pentru Stirile PRO TV, ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a mai anunţat că intenţionează…

- Universitatea Craiova, una dintre puținele echipe din Liga 1 ce a reușit sa termine pe plus din punct de vedere financiar anul 2019, vinde puțin, dar bine! Anul trecut, oltenii l-au cedat pe Mitrița in campionatul american contra sumei de 7.2 milioane de euro. In 2019, Craiova a anunțat un profit de…

- Preturile electricitații produse de CE Hunedoara, la minime istorice, din cauza reducerii activitații economice in Romania, pe fondul pandemiei Pretul energiei electrice produsa si vanduta de Complexul Energetic Hunedoara (CEH) este in scadere si a ajuns, saptamana trecuta, la un minim istoric de 32…

- Mai multe zone din Bucuresti, respectiv din judetele Ilfov si Giurgiu vor ramane temporar, pe parcursul zilei de vineri, fara energie electrica, in urma unor lucrari programate in retea, potrivit Agerpres. Conform graficului, in Bucuresti, vor fi intreruperi in alimentarea cu energie electrica dupa…