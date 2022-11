Metoda ciudată prin care un bărbat din Fălticeni a ales și-a pus capăt zilelor Metoda ciudata prin care și-a pus capat zilelor un barbat din Falticeni. Florin Vasile Mangher avea 53 de ani și locuia intr-un bloc din municipiul Falticeni al județului Suceava. In dupa-amiaza zilei de joi, 10 noiembrie, vecinii au zarit un bilet in ușa apartamentului sau prin care erau rugați sa sune la 112. Va rog frumos sa sunați la 112 și sa anunțați ca m-am sinucis! Va urez tuturor numai bine”, se arata in bilet, potrivit ziaruldepenet.ro. Cand au intrat in casa, oamenii legii au fost șocați de modul in care barbatul și-a pus capat zilelor. El nu a facut gestul in mod spontan, ci a planuit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va rog frumos sa sunați la 112 și sa anunțați ca m-am sinucis! Va urez tuturor numai bine”, se arata in bilet, potrivit ziaruldepenet.ro. Cand au intrat in casa, oamenii legii au fost șocați de modul in care barbatul și-a pus capat zilelor. El nu a facut gestul in mod spontan, ci a planuit totul in…

- Un barbat din municipiul Falticeni, Suceava, și-a pus capat zilelor intr-un mod șocant. El a lasat un bilet de adio in care a explicat de ce a decis sa se sinucida. Persoanele cu afecțiuni psihice sau emoționale pot beneficia gratuit de terapie psihologica, inca majoritatea nu apeleaza la asta.

- Persoanele asigurate din țara noastra pot solicita cardul european de asigurari sociale de sanatate (CEASS), care le da dreptul la asistența medicala necesara in timpul sederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spatiul Economic European sau Confederatiei Elvetiene. Prin ședere temporara…

- Reprezentantii Institutului de Psihiatrie „Socola" din Iasi reamintesc iesenilor faptul ca pot beneficia de investigatii la Computerul Tomograf in cadrul unitatii medicale in mod gratuit, decontate de Casa de Asigurari de Sanatate, timpii de asteptare fiind mai redusi fata de alte centre medicale din…

- Pacientii cu boli cronice nu au nevoie sa apeleze la pachetul de preventie 40+ pentru persoanele asimptomatice, deoarece se afla in contact periodic cu medicul de familie, iar acest pachet a fost "din start" gandit pentru persoanele care nu au semne/simptome de boala si care nu-si verifica periodic…

- Cum poți sa iți faci asigurare medicala la stat daca nu ai venituri. Cat trebuie sa platești pentru o perioada de un an Persoanele care nu sunt angajate sau nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contribuția de asigurari sociale de sanatate se pot asigura in sistemul de asigurari sociale…

- Statul incearca sa asigure servicii medicale și pentru persoanele care nu sunt asigurate. Acest lucru va fi posibil dupa semnarea unui contract-cadru intre stat și CNAS care vizeaza serviciile medicilor de familie, consultații, screening și monitorizarea bolilor cronice. „Este o propunere a Casei Nationale…