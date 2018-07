Doi tineri planuiau sa dea lovitura in Prahova, insa planurile le-au fost dejucate la timp de polițiști. Cei doi ar fi incercat sa fure bani din bancomat prin montarea unei guri false de eliberare a bancnotelor. (Promotiile zilei la monitoare) In aceasta dupa-amiaza, polițiștii din cadrul Secției 1 Ploiești, in timp ce acționau in zona […] The post Metoda „BANCOMATUL” depistata in Prahova. Vezi cum planuiau doi tineri sa fure banii clienților appeared first on Cancan.ro .