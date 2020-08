Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni deruleaza cercetari pentru tentative de inselare a unor persoane cu diverse sume de bani, prin metoda "Accidentul", varianta COVID-19, informeaza IPJ Cluj. "Metoda de inselaciune "Accidentul" - varianta COVID-19. In perioada 26-27 august a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Dej, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au depistat în flagrant delict un barbat de 36 de ani, din orasul Beclean, care ar fi înselat o femeie din Dej prin metoda ,,Accidentul”.…

- Doi tineri de 27 și 32 de ani, din Iași, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de inșelaciune, dupa ce au reușit sa pacaleasca o batrana de 90 de ani, din județul Vaslui, de suma de 24.000 de lei. Escrocii au apelat la metoda „Accidentul” pentru a reuși sa o duca in eroare pe nonagenara,…

- Criza de generata de noul coronavirus a adus pe piata infractionalitatii un nou tip de inșelaciune care face tot mai multe victime: metoda COVID-ul. Escrocii s-au adaptat vremurilor și au schimbat clasica inșelaciune prin "metoda Accidentul" cu una mai noua, numita "metoda COVID".