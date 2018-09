Stiri pe aceeasi tema

- Escrocii care suna familii si le cer bani pentru „operatii" ale rudelor implicate in accidente au incercat sa „traga" 36.000 de euro de la o femeie din Miroslava. Escrocii au sunat-o si s-au dat drept medici, spunandu-i ca au nevoie de bani pentru a-i opera sotul, implicat intr-un accident de munca.…

- La data de 11 septembrie, politistii Mushy;nicipiului Iasi au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca in noaptea de 10 spre 11 seeptembrie ar fi fost contactata telefonic de persoane necunoscute care s ar fi folosit de nume si calitati mincinoase si sub pretextul ca nepotul sau ar fi fost…

- „La data de 11 septembrie, politistii Municipiului Iasi au fost sesizati de o femeie cu privire la faptul ca in noaptea de 10 spre 11 seeptembrie ar fi fost contactata telefonic de persoane necunoscute care s-ar fi folosit de nume si calitati mincinoase si sub pretextul ca nepotul sau ar fi fost victima…

- Agentul Cristian Orzu din Iasi si-a pierdut viata vineri seara intr-un accident rutier in timp ce era in misiune. Barbatul de 50 de ani avea doi copii. Sotia era plecata la munca in strainatate. Parintii lui sunt impietriti de durere si nu inteleg cum destinul a fost atat de crunt cu ei incat sa le…

- NECAZ… Un angajat al Politiei Locale Vaslui, care se afla in timpul liber, a facut vineri dupa-amiaza o greseala care i-a provocat dureri groaznice. Acesta si-a taiat gamba piciorului cu un flex. Accidentul s-a produs in momentul in care barbatul a incercat sa taie niste elemente metalice din gardul…

- Polițiștii brașoveni au informat cetațenii de nenumarate ori asupra riscurilor la care se supun daca dau crezare anumitor persoane care, prin diferite metode, incearca sa obțina de la ei diverse sume de bani. Valoarea mare a prejudiciilor, vulnerabilitatea crescuta a unei categorii de varsta in fața…

- Un tanar de 19 ani a murit intr-un cumplit accident langa Pascani. Anchetatorii sustin ca s-ar fi sinucis. Accidentul cumplit a avut loc, miercuri seara, in comuna Siretel, in satul Slobozia. Din cauza vitezei, tanarul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Medicii ajunsi la fata locului nu…

- Pentru a nu deveni victima infractorilor care actioneaza dupa „metoda accidentul”, politistii ialomiteni atentioneaza cetatenii sa fie prudenti atunci cand sunt apelati telefonic de persoane necunoscute si ii sfatuiesc sa tina cont de mai multe sfaturi.