Metoda ”Accidentul” lovește din nou. Victimele, înșelate de doi deținuți Polițiștii din Alba au efectuat cinci percheziții, dintre care trei intr-o inchisoare, intr-un dosar de inșelaciune prin metoda cunoscuta sub numele de „Accidentul”. Trei deținuți sunt acuzați ca au contactat persoane in varsta, pretinzand ca sunt personal medical, și le-au solicitat bani pentru tratamentul unor rude care ar fi fost ranite in urma unor așa-zise […] The post Metoda ”Accidentul” lovește din nou. Victimele, inșelate de doi deținuți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

