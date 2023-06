Metoda 'Accidentul' continuă să facă victime: Cum a rămas o bătrână din Mureş fără 10.000 de euro O femeie din judetul Mures a reclamat la Politie ca a fost inselata cu 10.000 de euro, dupa ce a fost contactata de o persoana care s-a recomandat drept cadru medical si care i-a spus ca fiica sa a avut un accident si trebuie dusa de urgenta la spital cu elicopterul. Este al doilea astfel de caz inregistrat in Mures in ultimele ore, dupa ce o alta batrana a sesizat ca a dat 10.000 unui necunoscut, care i-a spus ca nepoata sa a fost implicata intr-un accident.O femeie de 79 de ani din Targu Mures a reclamat, sambata, la Politie ca a fost victima unei inselaciuni.„In fapt, la aceeasi data, femeia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- In cursul acestei zile, polițiștii municipiului Targu Mureș au fost sesizați de catre o femeie, in varsta de 79 de ani, cu privire la faptul ca aceasta ar fi fost victima unei inșelaciuni. In fapt, la aceeași data, femeia ar fi inmanat peste 10.000 de euro unei persoane necunoscute, dupa ce, in prealabil,…

