Metoda ”Accidentul”, adaptată la Whatsapp. Cum funcționează înșelătoria și la ce trebuie să fiți atenți Metoda ”Accidentul”, adaptata la Whatsapp. Cum funcționeaza inșelatoria și la ce trebuie sa fiți atenți O noua inșelatorie, ralizata prin intermediul Whatsapp, iși face loc in Romania, la inceputul anului 2022. Este de fapt o varianta a ”metodei accidentul” pentru ca utilizeaza cam același scenariu. Victimele sunt abordate de pe un numar de telefon necunoscut, in numele unor membrii ai familiei. Acestora li se prezinta o situație aparent credibila. ”Mami, […] Citește Metoda ”Accidentul”, adaptata la Whatsapp. Cum funcționeaza inșelatoria și la ce trebuie sa fiți atenți in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

