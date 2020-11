Meterologii anunță cum va fi vremea până de Crăciun Meteorologii anunta pentru urmatoarele saptamani temperaturi sub normalul perioadei, cu precipitatii insuficiente. Dupa racirea semnificativa a vremii, urmeaza doua saptamani de temperaturi peste normalul perioadei. Saptamana 23 – 30 noiembrie Cu excepția regiunilor nord-estice, unde temperatura medie a aerului va fi apropiata de cea normala pentru aceasta perioada, valorile termice vor fi ușor mai coborate […] Articolul Meterologii anunța cum va fi vremea pana de Craciun a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

