Meteosensibili și în pandemie Luni dimineața, pe 1 septembrie, in prima zi in care in toata țara se aștepta redeschiderea, fie și parțiala, a restaurantelor, am vazut prin ferestrele mari ale unei pizzerii zor mare la aranjarea meselor in condițiile cerute de regulile impuse de combaterea pandemiei. La o masa aveai acces, la alta nu, dupa cum erau ele […] Articolul Meteosensibili și in pandemie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

