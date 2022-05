Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile vremea se va raci semnificativ, iar de la temperaturi maxime de pana la 27-29 de grade se va ajunge la 13 grade Celsius. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani arata variații mari de temperatura. Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil la sud, iar in raionele din nordul și centrul țarii - ploi slabe. Maximele vor oscila intre +22 și +24 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +10 grade Celsius. Presiunea atmosferica va fi ridicata.

- Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa in cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica in anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Oana Catrina, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros dupa-amiaza cand izolat vor fi conditii de ploi slabe iar la munte vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Meteorologii anunta ca de astazi si pana miercuri vremea va fi deosebit de rece, iar la munte va ninge. In Bucuresti, vremea se va menține deosebit de rece pentru aceasta data, iar temperaturile minime vor fi cuprinse intre 2 și 4 grade. Incepand de astazi si pana miercuri, la ora 10:00, vremea va fi…

- "Avem parte de o vreme foarte schimbatoare in aceste zile. Daca ieri am avut o zi insorita, cu temperaturi peste 20 de grade in mai multe zone ale țarii, astazi vremea se racește in special in partea de vest, sud-vest a țarii și in centrul țarii, unde și ploile sunt destul de insistențe, deși slabe…

- Avertizare de ploi și vant pana maine seara pt Dobrogea și estul Munteniei Foto: Adriana Tudose - RRA / arhiva O avertizare de ploi și vânt este în vigoare pâna mâine seara pentru Dobrogea și estul Munteniei, și pentru zone montane din vestul țarii. Vremea…

- Vremea va fi deosebit de rece pe parcursul acestei saptamani, la nivelul intregii tari, insa dupa data de 14 martie, valorile termice vor fi in crestere, arata prognoza publicata, luni, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 7 - 20 martie. In zona Moldovei, vremea…