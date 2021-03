Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Agenția Naționala de Meteorologie au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Incepand cu ziua de 8 martie, se vor inregistra temperaturi normale pentru aceasta perioada. Doar in sud și sud-est exista posibilitatea sa fie ușor mai ridicate, in saptamana 15 - 22 martie.

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 martie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca la inceputul primei saptamani valorile termice diurne vor fi in crestere treptata, astfel ca in perioada 3-5 martie vremea va fi calda, cu maxime medii de 14...16 grade, apoi se va raci…

- Meteorologii anunța incalzirea vremii in saptamana 22 februarie - 1 martie, dupa care o noua racire pana pe 8. Dupa 8 martie, temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada. ANM a actualizat,...

- Pana in data de 11 februarie valorile termice vor caracteriza o vreme deosebit de calda, cu maxime ce vor ajunge la medii de 14…15 grade și minime ce se vor situa in medie intre 2 și 6 grade. Apoi, vremea se va raci brusc și accentuat, astfel incat in perioada 12 – 18 februarie media […]

- Meteorologii anunța vreme mai calda, in primele trei zile ale acestei saptamani. Apoi temperaturile scad din nou. Cel mai frig va fi in intervalul 12-16 februarie, cand vor fi condiții de ger. In județul Alba, sunt anunțate ploi in in perioadele 8-11 februarie, 28 februarie și 6 martie, in zonele mai…

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 1-14 februarie. Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca in prima saptamana vremea se va incalzi treptat si se vor inregistra valori termice mult mai ridicate decat in mod normal la aceasta data. Media temperaturilor maxime va ajunge sa se…

- Meteorologii anunța vreme foarte rece in primele zile ale acestei saptamani, apoi in intervalul 22-24 ianuarie se incalzește. Dupa 25 ianuarie temperaturile scad din nou, dar nu vor fi maxime negative. Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pe regiuni din țara pana in…

- In Dobrogea, media temperaturilor maxime va pleca de la valori de 11...13 grade in perioada 04ndash;07 ianuarie, se va mentine la 4...6 grade in intervalul 08ndash;12 ianuarie, apoi va fi in scadere spre 2 grade. Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo…