Meteorologii vin cu cele mai noi vești - Cum va fi vremea în acest weekend Meteorologii au emis prognoza meteo pentru acest weekend. Vremea se anunța instabila și in mai multe zone din țara sunt așteptate precipitații. PROGNOZA METEO pentru sambata, 21 iulie Vremea se va mentine in general instabila. Local, mai ales in zonele de deal si de munte vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat se vor acumula cantitati de apa mai insemnate si vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 24 si 32 de grade, iar cele minime se vor incadra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

