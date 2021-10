Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit avertizarii meteo emise de meteorologi, urmeaza un weekend cu vreme foarte rece, cu precipitații in mai multe regiuni ale țarii și chiar cu ninsori in zonele montane. Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece, precipitații moderate cantitativ, predominant ninsori…

- 27 SEPTEMBRIE - 4 OCTOMBRIEValorile termice vor fi ușor mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, in regiunile estice, dar și ușor mai ridicate in cele vestice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Cantitațile de precipitații vor fi excedentare in regiunile…

- Temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani, apoi revin la normal, potrivvit prognozei pentru urmatoarele patru saptamani, realizata de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Toamna aceasta pare sa fie saraca in precipitații, noteaza…

- remea va fi calda, cu temperaturi peste cele specifice, pana in 20 septembie, iar apoi temperaturile vor scaderea sub normalul termic, se arata in prognoza pe patru saptamani, emisa marți de Administrrația...

- Prognoza meteo accuweather.com arata ca la Cluj va mai ploua timp de trei zile, înainte ca soarele sa iasa iar printre nori. Luni, 30 august, vor mai fi câteva averse de ploaie, iar temperaturile maxime vor fi de 19 grade, în timp ce…

- Prima zi din saptamâna, luni, vine cu un val de caldura și cu cerul însorit. Temperatura maxima de astazi va fi de 29 de grade Celsius, în timp ce cea minima pe timp de seara de 15 grade Celsius. Șansele de precipitații sunt minime, de aproximativ…

- Admnistratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza care arata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Meteorologii spun ca in aceasta saptamana, temperaturile vor fi ușor mai scazute decat cele normale, insa, la inceputul lunii septembrie devin specifice pentru inceputul toamnei.…