Meteorologii nu vin cu vești bune: vreme deosebit de rece, până sâmbătă. Ce se anunță pentru Capitală Temperaturile primavaratice și razele blande ale soarelui de aprilie vor ramane doar un vis frumos, cel puțin pana sambata dimineața – intervalul avut in vedere de catre specialiștii ANM intr-un mesaj tip informare meteo emis in cursul acestei zile. Și spunem asta pentru ca, din cate reiese din estimarile meteorologilor, cuvantul de ordine va fi […] The post Meteorologii nu vin cu vești bune: vreme deosebit de rece, pana sambata. Ce se anunța pentru Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca, pana sambata dimineata, vremea va fi deosebit de rece in inreaga tara, fiind posibile bruma si inghet. In zonele de deal si munte se vor mai inregistra precipitatii sub forma de ninsoare. Meteorologii anunta ca, de miercuri de la ora 15.00, pana sambata la ora 10.00,…

- Meteorologii au actualizat ultima informare meteo și anunța ninsori in sudul și sud-estul țarii, vant și vreme deosebit de rece. A fost emis și un Cod galben de ninsori abundente pentru București și 11 județe. In intervalul miercuri ora 11:00 – joi ora 06:00, in sudul și sud-estul țarii temporar…

- Meteorologii anunța pentru București vreme deosebit de calda vineri, insa sambata va fi lapovița și ninsoare. Temperaturile scad de la 18 grade la 4. Pentru intervalul vineri ora 14.00 – sambata la ora 8.00, meteorologii anunța vreme deosebit de calda in orele amiezii, cand se vor inregistra 17-18 grade.…

- Meteorologii anunța pentru București vreme deosebit de calda vineri, insa sambata va fi lapovița și ninsoare. Temperaturile scad de la 18 grade la 4. Pentru intervalul vineri ora 14:00 - sambata la ora 8.00, meteorologii anunța vreme deosebit de calda in orele amiezii, cand se vor inregistra…

- Meteorologii anunța ger cumplit in majoritatea regiunilor țarii pentru data de 17 februarie. Temperaturile minime vor fi cuprinse in general intre -15 si -5 grade, iar in Capitala vantul va sufla slab si moderat.

- Vremea se menține deosebit de calda pentru aceasta perioada in Capitala pana joi, anunța meteorologii in prognoza speciala emisa marți. Meteorologii anunta ca, incepand de marți seara si pana joi la amiaza 17 județe ale țarii intra sub avertizare Cod galben de ploi, ninsori și viscol. Vremea se va…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Se anunța ger și ninsori in unele regiuni din țara Vremea se va raci accentuat de joi. Temperaturile vor crește abia de saptamana urmatoare. Vremea in Banat In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi deosebit…

- Meteorologii anunța pentru joi vreme deosebit de calda in Capitala, cu 14 grade și vant moderat. Conform unei prognoze speciale emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie, joi intre orele 6.00 - 21.00 vremea va deveni deosebit de calda in București, informeaza Mediafax. Cerul…