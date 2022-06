Stiri pe aceeasi tema

Cea mai mare parte a tarii, inclusiv Capitala se afla marti, in intervalul 11:00 - 21:00, sub avertizare de vant si instabilitate atmosferica pana la ora 21:00, informeaza News.ro.

Meteorologii anunța ca se incalzește din ce in ce mai tare pe parcursul lunii iunie. Cele mai mari temperaturi vor fi la finalul lunii iunie și la inceputul lunii iulie, arata prognoza pe urmatoarele patru saptamani a Administrației Naționale de Meteorologie.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o avertizare nowcasting Cod portocaliu de averse torentiale valabila pana la ora 18:30 in zone din judetele Caras-Severin si Timis.

Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii, zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zilele reci si ploioase, iar ploile pot avea adesea caracter torential, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

Vremea va fi predominant frumoasa in weekend la nivelul intregii tari, iar valorile termice maxime vor oscila intre 17 grade, la malul marii, si 20 - 22 de grade, in rest, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Marina Antonescu, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie

Temperaturile scad cu peste 15 grade de la o zi la alta, potrivit prognozei speciale pentru București, transmise sambata de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au transmis, sambata, o informare potrivit careia vremea se racește accentuat, iar la munte sunt posibile ninsori.

Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, luni, prognoza pe regiuni, pentru perioada 4 - 17 aprilie. Astfel, dupa perioade de frig, saptamana aceasta, vremea se incalzește, dar pentru perioade scurte.