Stiri pe aceeasi tema

- Anul agricol 2018 se anunta a fi la fel de favorabil ca cel de anul trecut, desi culturile de toamna au iesit din starea de repaus biologic cu intarziere de aproape doua saptamani. Zapada si temperaturile scazute din martie nu am afectat culturile de toamna. Constatarile au fost facute luni, 2 aprilie,…

- Migratia anotimpurilor e un cosmar pentru agricultori. Vremea imprevizibila face imposibila respectarea calendarului insamantarilor, iar fenomenele extreme distrug culturile an de an, de o vreme incoace, intr-o proportie mai mica sau mai mare. Care este solutia? Conform doctorului in agronomie Mihai…

- Vremea se schimba radical de duminica, ninsorile si lapovita cuprinzand cea mai mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Inceputul primaverii aduce vreme calda, dar precipitatii din belsug in majoritatea regiunilor.

- Ministerul Educației Naționale anunta ca, in data de 30 ianuarie 2018, a transferat sumele pentru plata salariilor catre Inspectoratele Școlare Județene și catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu drept de utilizare din data de 1 februarie 2018. In conformitate ...

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu…

- Instagram pregateste o functionalitate care are ca scop protejarea continutului generat de fiecare utilizator. Pe scurt, Instagram va trimite o notificare, ori de cate ori cineva face o captura de ecran a unei „Instagram Story". Utilizatorul va fi notificat, alaturi de informatia despre postarea in…

- Dupa loviturile dure incasate de DNA recent, prin clasarea unuia dintre dosarele Microsoft, jurnalistul Sorina Matei iese la inaintare cu un scenariu soc si prevede "decesul" unui alt dosar major, disjuns din Microsoft. Matei sustine ca si cauza EADS ar urma sa aiba aceeasi soarta, dupa ce, spune…

- Dumitru Coarna, lider de sindicat in Politie, sustine ca in martie politistii vor iesi in strada, nemultumiti de prevederile salariale. Mai mult, sindicalistii Sed Lex iau in calcul sa nu mai efectueze ore suplimentare.