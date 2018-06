Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi seara, pe 7 iunie, doua noi atentionari nowcasting Cod galben de averse pentru Bihor și alte cinci județe, in urmatoarea ora. Celelalte județe sunt Arad, Olt, Valcea, Gorj si Dolj, iar pe langa ploi se va semnala și vant puternic. Astfel, potrivit…

- Hidrologii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunta, luni, ca va fi instituit unui cod galben de inundatii pe rauri din 19 judete, de marti pana joi dimineata. Potrivit INHGA, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica…

- Cod galben de inundatii in Romania. Hidrologii au emis o atentionare pentru urmatoarele 48 de ore, cu viituri rapide si depasiri ale cotelor de atentie pe mai multe rauri din tara. Astfel ca, in urma ploilor abundente se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe…

- Aici, potrivit ANM, se vor semnala averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni și intensificari de scurta durata ale vantului. In județul Arad, zonele vizate sunt: Sebiș, Gurahonț, Halmagiu, Varfurile, Barsa, Halmagel, Archiș, Dieci,…

- Cele mai recente inundatii care au afectat judetul Teleorman, aduse in atentia Executivului de senatorul Eugen Pirvulescu in Politic / on 17/04/2018 at 12:22 / Senatorul PNL Eugen Pirvulescu cere Guvernului masuri urgente pentru rezolvarea unei probleme cu care judetul Teleorman s-a confruntat frecvent…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a fost ales vicepreședinte al Partidului Social Democrat pentru regiunea de Sud-Est, la Congresul extraordinar al partidului, care a avut loc sambata, la Sala Palatului din București. Marian Oprișan a fost ales cu 623 voturi…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete (Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea). Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti,…