- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 31 mai, ora 10:00 – 03 iunie, ora 23:00 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica, cantitați de apa insemnate, intensificari temporare ale vantului In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, vor fi perioade, in special…

- Meteorologii au actualizat informarea de vreme instabila, valabila pentru majoritatea regiunilor tarii, in sensul prelungirii acesteia pana duminica seara, anunța ANM.Astfel, in intervalul 27 mai, ora 12:00 - 31 mai, ora 23:00, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis o informare meteo de instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a țarii și doua coduri galbene de ploi torențiale și vijelii pentru 9, respectiv 32 de județe, inclusiv Vrancea, valabile pana joi seara. In intervalul anunțat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Meteorologii din cadrul ANM anunta intensificari ale vantului si manifestari de instabilitate atmosferica.In intervalul 13 mai, ora 23:00 ndash; 14 mai, ora 23:00, vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile vestice si nord vestice, apoi si in cele centrale, estice si sud estice, unde…

- Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ, valabila incepand de duminica, 3 mai, de la ora 12:00 și pana luni, 4 mai la ora 22:00, pentru mai multe județe. Interval de valabilitate: 03 mai, ora 12 – 04 mai, ora 22 Fenomene…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri dimineața o informare de vreme instabila in toata Romania, valabila pana pe 4 mai. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial,…

- Conform prognozei de specialitate, in intervalul 29 aprilie, ora 12:00 - 30 aprilie, ora 22:00, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat caderi de grindina.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare meteo de vreme severa valabila de astazi, 29 aprilie, ora 12.00 și pana joi, 30 aprilie, ora 22.00. Meteorologii au anunțat manifestari de instabilitate atmosferica in mare parte din țara. 'In intervalul menționat,…