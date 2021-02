Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat alertele Cod galben și portocaliu de ger și vant puternic. O noua alerta Cod galben a intrat in vigoare vineri la ora 12:00 și expira la ora 21:00, anunțand intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii, in Carpații Meridionali și de Curbura anunțandu-se rafale…

- Meteorologii au actualizat, din nou, prognoza pentru zilele urmatoare si anunta temperaturi care pot cobori pana la minus 20 de grade. De asemenea, temperaturile diurne vor fi negative in intreaga tara. I plus, pana vineri, la ora 23.00, este cod portocaliu de vant in Carpatii Meridionali si de Curbura.

- Specialiștii meteo au emis joi dimineața un cod portocaliu de vant puternic. De asemenea, ANM a prelungit pana vineri dimineața avertizarea cod galben existenta, care era emisa pentru 27 județe pana joi seara. Prima avertizare cod galben de vant este valabila pana joi seara, la ora 21:00, cand vantul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, la ora 10.00, un COD GALBEN de ninsori insemnate cantitativ, valabil incepand de astazi, 10 ianuarie, ora 18.00, pana luni, ora 14.00. Vor fi vizate județele din sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și din zona Carpaților…

- Argeșul, sub cod GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea. Meteorologii au emis cu scurta vreme in urma o avertizare cod galben de ploi abundente, intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ și viscolite dar și un cod portocaliu de viscol puternic și ninsori abundente. Codul galben va fi valabil…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori moderate cantitativ și viscol, in intervalul 27 decembrie, ora 6.00 – 28 decembrie, ora 10.00. Zonele afectate sunt: Carpații Meridionali și de Curbura – in special la peste 1700 m; Munții…

- Meteorologii au prelungit, pana vineri seara, Codul galben de ploi importante cantitativ, emis pentru nordul Olteniei si al Munteniei, sud-vestul Moldovei, respectiv de ninsori abundente, strat consistent de zapada, intensificari ale vantului si viscol in Carpatii Meridionali si de Curbura, la altitudini…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 09 decembrie, ora 17:00 – 11 decembrie, ora 15:00 Zone și fenomene vizate: Carpații Meridionali și de Curbura: ninsori abundente, strat consistent de zapada, intensificari ale vantului și viscol in special la altitudini mari; in sudul Banatului,…