- Vești proaste de la meteorologi! Un ciclon va lovi astazi Romania și va afecta 13 județe din sud-vestul tarii, pana marti seara. ANM a emis deja un cod galben de vijelii puternice, ploi torentiale si grindina. Vremea se schimba radical astazi, sub influenta unui ciclon care face deja ravagii in Europa.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Coreea ca Administratia Meteorologica locala a estimat ca Taifunul Soulik va trece peste Peninsula Coreeana in perioada 23 25 august 2018 si va provoca daune serioase din cauza…

- Traim una dintre cele mai atipice veri din istoria masuratorilor meteorologice. Doar in ultimele doua luni, specialistii au emis mai multe avertizari de fenomene extreme decat in tot anul 2015. Vremea e atat de schimbatoare, incat prognozele nu mai pot fi date decat pe perioade foarte scurte de timp.

- Vremea a luat-o razna și nu pare ca lucrurile sa se imbunatațeasca in perioada urmatoare. Ba mai mult, au fost surprinse fenomene extreme in largul Marii Negre, și anume o noua tromba.

- ReprezentanțiiAdministratiei Nationale de Meteorologie au emis avertizari de vreme severa, care se vor inregistra in aproape toata țara. Printre acestea se numara o avertizare tip cod portocaliu de ploi torentiale. (Promotiile zilei la monitoare) Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 iunie, ora…

- Meteorologii prognozeaza pentru ultima saptamana a lunii iunie o vreme, in general, racoroasa caracterizata si prin precipitatii mai insemnate cantitativ la nivel national, in timp ce primele zile din luna iulie vor aduce o incalzire, cu valori termice ce vor depasi 30 - 31 de grade Celsius, reiese…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi in continuare racoroasa. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate in mai multe zone din tara. Si in Bucuresti, vremea va fi racoroasa și va deveni instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate și, mai ales dupa-amiaza și noaptea, se vor semnala…

- In Bucuresti, a fost si ca-n desert, si ca-n mijlocul musonului. O furtuna de jumatate de ora a inundat cateva cartiere - apa a intrat in apartamentele de la demisol, in subsoluri si in pasaje. Intre timp, in alte colturi de oras, n-a cazut strop de ploaie. Este o situatie obisnuita in marile aglomerari…