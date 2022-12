Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis joi, 8 decembrie, un Cod Galben de ceața, valabil in 41 de localitați din județul Cluj. Alte doua județe vecine sunt la fel de afectate de ceața densa. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), a emis joi un Cod Galben de ceața care afecteaza 41 de localitați din…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, 22 noiembrie, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, ce vizeaza pana miercuri dimineata noua judete.In intervalul 22 noiembrie, ora 15:00 23 noiembrie, ora 10:00, in judetele Alba, Arges, Brasov, Caras Severin, Gorj, Hunedoara,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare Cod Galben de ninsori, valabila pentru 11 judete din zona Moldovei si a Munteniei. Avertizarea va intra in vigoare la miezul noptii si va fi valabila pana duminica la ora 10.00. Potrivit meteorologilor, la inceputul intervalului,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, burnita si ghetus in zone si localitati din opt judete. Astfel, pana la ora 9:00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu, Cluj si Bistrita-Nasaud, precum si in zona…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de ceața pentru 22 de localitați din județul Cluj, joi, 10 noiembrie, dimineața. Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare de cod galben de ceața pentru joi dimineața. Avertizarea de Cod Galben este valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa in mai multe zone din județul Cluj. ANM a emis avertizari de tip nowcasting Cod galben de ceata, valabile pana la ora 10.00, in Alba, Brasov, Mures, Harghita, Sibiu,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru 15 județe din țara. O alta avertizare, de vant, intra in vigoare duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata mai multe atentionari de cod galben de ceata si vizibilitate redusa in mai multe județe, inclusiv Cluj.Meteorologii au emis mai multe atenționari nowcasting cod galben de ceața și vizibilitate redusa. Codul galben este valabil pentru vineri,…