- Meteorologii au restrans codul galben de furtuni si anunta ca acesta se va incheia joi seara la ora 21.00, fiind redus si numarul judetelor unde se vor manifesta fenomene periculoase. In schimb, Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca vremea rea va continua, fiind transmisa o informare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in cursul zilei de marți, un cod galben de inundații, descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina in perioada 13 iunie ora 14:00 – 15 iunie ora 08:00. Zonele vizate sunt Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, jumatatea de vest a Munteniei…

- Maramures alerta meteo : Cod portocaliu și galben de ploi, furtuna si grindina pentru zece județe Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari cod portocaliu și galben de ploi, furtuna si grindina pentru zece județe, in vigoare in urmatoarele ore, scrie Mediafax. Sub cod portocaliu…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica avertizari nowcasting cod portocaliu și galben de ploi, vijelii si grindina, valabile in urmatoarea ora in mai multe județe.Potrivit meteorologilor, pana la ora 17.10, in judetele Mehedinti, Gorj si Valcea se vor semnala frecvente descarcari…

- Vești proaste de la meteorologi! Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizare de tip nowcasting cod galben de furtuna in mai multe judete ale tarii. Se vor semnala : frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de aversa care vor cumula local 25 – 30 l/mp, grindina de dimensiuni mici,…

- Meteorologii au emis cod galben de ploi, pentru zilele de marti si miercuri, in mare parte a tarii, cantitatile de apa depasind, in unele zone, 60 de litri pe metrul patrat, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie au facut in urma cu puțin timp un anunț de vreme rea! Alerta meteo este valabila pentru București, dar și zonele de la marginea orașului. Potrivit meteorologilor, vremea se va schimba radical in doar cateva ore. Ei au mai spus ca vom avea…

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting, potrivit carora trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic. Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) nu exclud ca ele sa fie prelungite. In localitatile din trei judete din tara: Sibiu,…