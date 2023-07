Meteorologii au emis COD GALBEN pentru județul Alba. Anunțul ANM! COD GALBEN Intervalul : 17 iulie, ora 15:00 – 18 iulie, ora 06:00 Zonele afectate : local in vestul, nord – vestul, centrul țarii și in zonele montane Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, precum și la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului (rafale in general de 55…70 km/h), vijelii, averse ce vor avea și caracter torențial (in intervale foarte scurte de timp cantitațile de apa vor fi de 20…25… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

