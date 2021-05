Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o avertizare cod galben de inundații pentru rauri din județele Maramureș, Satu Mare și Bistrița Nasaud. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, ca urmare…

- Hidrologii susțin ca este pericol de inundații in doua bazine hidrografice din nordul și sudul țarii. Specialiștii au instituit cod galben pe raurile din bazinele hidrografice Crasna, in judetul Satu Mare, si Calmatui, in judetele Olt si Teleorman. Hidrologii au redactat un cod galben de cresteri…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben de inundații pe Dunare, valabila de vineri dimineața pana in 19 februarie, la ora 12.00. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, avertizarea vizeaza sector aval de Portile de Fier – amonte S.H. Giurgiu, in judetele Mehedinti,…

- Hidrologii au emis atenționare cod portocaliu de inundații pe raul Tur și Crasna, din județul Satu Mare, iar rauri din alte 16 județe sunt sub atenționare cod galben, fiind anunțate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii. Potrivit…

- Luni, 8 februarie, ora 16:00, a intrat in vigoare un Cod portocaliu pentru raurile din bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur (bazinul din amonte de acumularea Cӑlinesti si afluentii aferenti sectorului din aval de aceasta, in judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud) și…

- Avvertizarea hidrologica este valabila în intervalul 05.02.2021, ora 14:00 - 08.02.2021, ora 16:00. COD PORTOCALIU pe râurile: - Somes – afluenții mici aferenți sectorului aval stației hidrometrice Dej (judetele:…

- Hidrologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundații valabila pe rauri din județele Caraș-Severin și Timiș și Cod galben pentru rauri din alte județe, relateaza Mediafax. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, averizarea Cod portocaliu va fi valabila…