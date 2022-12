Stiri pe aceeasi tema

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o noua avertizare nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, ce vizeaza zone montane din doua judete situate in Transilvania, respectiv o atentionare de ceata, valabila pentru mai multe localitati din cinci judete din regiunea…

Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata si ghetus care sunt valabile in orele urmatoare in zone din patru judete din Moldova.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben in zona de litoral, in judetele Constanta si Tulcea, valabila pana miercuri la ora 20.00. Astfel, vor fi intensificari ale vantului, cu rafale ce vor depasi, temporar, 55 - 60 km/h, informeaza News.ro.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa in zone din 17 judete. Ceața este semnalata și in București.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri seara, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru zona depresionara a judetului Harghita.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru sase judete din Transilvania, care isi vor pierde valabilitatea pana la ora 11:00, informeaza Agerpres.

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru 15 județe din țara. O alta avertizare, de vant, intra in vigoare duminica.

Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, in urmatoarele patru saptamani, vremea, in Romania, nu va avea evoluții spectaculoase. Cu mici excepții, temperaturile și precipitațiile se vor incadra in limitele normale ale perioadei.