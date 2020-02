Meteorologii au avut dreptate. La Constanta a nins in aceasta noapte

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru urmatoarele doua zile, meteorologii anunța ploi, iar precipitații sub forma de ninsoare s-ar putea sa avem abia catre sfarșitul saptamanii. Pana atunci vom avea temperaturi de pana la +15 grade Celsius.

- Pentru ziua de azi, vremea ne va surprinde inca de la primele ore ale dimineții cu precipitații sub forma de ninsoare ușoara, iar pe tot parcusul zilei, cerul va fi temporar noros. Temperaturile maxime vor urca pana la 2 grade. La munte se va depune un nou strat de zapada. Meteorologii avertizeaza…

- Meteorologii anunța ca riscul de avalanșe este mare in Munții Fagaraș și insemnat in Munții Bucegi, din cauza stratului mare de zapada depus in ultimele zile, anunța MEDIAFAX.Potrivit ANM. riscul de avalanțe este mare in Munții Fagaraș, din cauza stratului nou de zapada. Specialiștii susțin…

- ANM a emis o avertizare meteo de tip cod galben pentru intervalul 12 decembrie, ora 02 - 14 decembrie, ora 10. Viscol in zona montana inalta și strat consistent de zapada, vezi harta. Meteorologii au emis cateva avertizari de vreme rea pentru 12 decembrie. Prognoza meteo București, vremea 12 decembrie…

- Meteorologii anunța ninsori importante și strat consistent de zapada in zona montana, de joi pana sambata. Zapada va fi insoțita de viscolul.Incepand de joi de la ora 2.00 pana sambata la ora 10.00, in Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, va ninge și vantul va sufla…

- Iarna incepe sa-și intre in drepturi in mai multe zone din județul Alba. Daca la munte s-a depus deja un strat de zapada, primii fulgi au inceput sa cada și la altitudini mai joase, luni seara. La Ocna Mureș, locuitori ai orașului au postat deja imagini cu prima ninsoare din acest sezon. Ninge și in…

- Salvamont Romania a emis un avertisment de vreme rea pentru muntii Bucegi, unde vizibilitatea e scazuta din cauza cetii. Nu e recomandat in urmatoarele 5 zile sa urcati pe munte. O calugarita din Timis a fost in pericol dupa ce s-a ratacit pe traseul dintre Babele si Piatra Arsa. Era in prag de hipotermie…

- Serviciului Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de vant puternic pe intreg teritoriul țarii. Totodata, astazi, pe teritoriul țarii se așteapta precipitații, inclusiv solide. Pe arii extinse se prevad intensificari ale vântului în rafale de pâna la 15-20 de metri…