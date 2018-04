Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari nowcasting, potrivit carora trei judete din tara se afla in aceasta dimineata sub avertizare cod galben de vant puternic. Reprezentanții de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) nu exclud ca ele sa fie prelungite. In localitatile din trei judete din tara: Sibiu,…

- Restrictia de tonaj pe DN 28A a fost ridicata, intre Targu Frumos si Pascani. Circulatia rutiera pe DN 28A intre localitatile Targu Frumos si Pascani, din judetul Iasi, a fost redeschisa duminica, 18 martie, incepand cu ora 08:00, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala…

- Cod galben de ninsori și viscol, in sud-est, pe 18 martie. Dupa codul galben de ieri, valabil pentru vestul țarii, acum a intrat in vigoare cel emis de catre Administrația Naționala de Meteorologie, valabil pentru zona de sud-est a țarii. Astfel, duminica, 18 martie – in intervalul orar 08.00-23.00,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de polei pentru zece judete si municipiul Bucuresti, valabile in perioada urmatoare.Potrivit meteorologilor, in judetul Bihor se va semnala polei pana la ora 22:00. Citește…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti și in țara, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, 27 februarie, noi avertizari cod galben si cod portocaliu de ger, viscol si ninsori abundente. Prima avertizare emisa este de cod galben de frig,...

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.