- Temperaturile vor depași normalul lunii decembrie, in urmatoarele doua saptamani și vor oscila intre 8 și 4 grade. De Craciun vin cateva zile friguroase. Precipitații și burnița se anunța dupa 21 decembrie, potrivit Mediafax. Meteorologii au publicat luni prognoza pentru perioada 14 - 27 decembrie.…

- Vremea se va menține in general rece in toata țara, in urmatoarele doua saptamani. De miercuri, 2 decembrie, se incalzește și se va ajunge la temperaturi de 12 -13 grade, pentru ca apoi frigul sa revina. Precipitații se anunța din 4 decembrie. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza…

- Vremea se schimba radical in Romania iar meteorologii au venit cu o atenționare de Cod Galben care a intrat in vigoare in aceasta dimineața, la ora 05.00 și este valabila pana astazi, la ora 20.00. Astfel, in sudul si estul Munteniei si in cea mai mare parte a Dobrogei treptat vor predomina ninsorile…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ninsori pentru sudul și estul Munteniei și pentru cea mai mare parte a Dobrogei, care intra in vigoare luni, la ora 5.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie ( ANM ), de luni, de la ora 05.00 pana luni, la ora 20.00, in sudul și estul Munteniei…

- Vremea se schimba radical. Un val de aer polar a intrat in țara noastra deja, iar nopțile și diminețile sunt friguroase in majoritatea zonelor țarii. Alina Șerban, meteorolog ANM , a declarat sambata la Antena 3 ca este foarte probabil sa vedem luni prima ninsoare in București. Pana acum ninsorile au…

- Vremea rea se intoarce in weekend. Temperaturile vor fi in scadere, iar la munte se vor semnala ninsori, in timp ce in restul regiunilor se anunta ploi si lapovita. Sambata vom avea parte de vreme inchisa in cea mai mare parte a tarii. Conform ANM, in jumatatea de nord a teritoriului, izolat pe parcursul…

- Prognoza meteo 13 octombrie 2020. Inca de aseara de la ora 21:00 s-a instalat un cod galben de intensificari ale vantului și ploi insemnate cantitativ in Banat, Oltenia, sudul Transilvaniei și al Crișanei, precum și in vestul și nordul Munteniei, valabil pana la ora 21:00